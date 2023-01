Rinnovo Di Lorenzo, Giuffredi: “Ne riparleremo più avanti”

Le ultime sul rinnovo di capitan Di Lorenzo

Quanto dovranno attendere i tifosi del Napoli per il rinnovo del loro capitano, Giovanni Di Lorenzo? A questa domanda ha risposto il suo agente Mario Giuffredi, procuratore anche di Mario Rui e Matteo Politano. L’agente ha parlato della stagione disputata finora dai suoi assistiti durante la trasmissione ‘Il Bello del Calcio’.

Queste le sue parole:

“Io credo che il Napoli possa vincere lo Scudetto dopo la vittoria con la Juve. Quella con i bianconeri era un bivio, dopo le prestazioni con Inter e Samp era fondamentale fare risultato e aver ottenuto i tre punti incanala gli azzurri verso una strada che può portare al tricolore. Il Napoli durante la sosta ha lavorato tanto e fatto una preparazione per il lungo periodo.

Non è vero che 10 giorni sono pochi: io vedo i miei calciatori e noto che ci sono delle differenze. In Inter-Napoli la squadra ha avuto un problema di carattere fisico. Venerdì paradossalmente la squadra favorita era la Juventus, che giocava sì male ma veniva da otto successi consecutivi e poteva arrivare a quattro punti dal Napoli vincendo. La squadra di Spalletti ha mostrato ferocia anche per questa paura. Quando si affronta Allegri bisogna sempre fare attenzione, anche quando le partite sembrano chiuse può sempre succedere qualcosa.

Napoli-Cremonese? Credo riposeranno sia Rui, sia Di Lorenzo, che Politano. Bisogna dare spazio anche ad altri elementi della Rosa, che è molto competitiva. I ragazzi vivono questo momento con grande serenità ed equilibrio. Politano in attacco è quello che segna meno, ma dà grande equilibrio. Lui e Mario Rui sono fondamentali per questa squadra. Io sono orgoglioso di tutti i miei assistiti, ma il portoghese ha un posto speciale nel mio cuore: 10 anni fa non giocava ad Empoli e a gennaio voleva andare al Crotone. Lo convinsi a restare e divenne titolare, poi è andato a Roma e nonostante l’infortunio al crociato è ripartito. Ha giocato Mondiali ed Europei con il Portogallo, vinto una Nations League e lottato per lo Scudetto con tantissime presenze in azzurro. E’ stato massacrato probabilmente anche per criticare me.

Di Lorenzo vuole restare a vita a Napoli? Il club ha i suoi tempi, ma discuteremo del prolungamento a tempo debito. Se il Napoli vincesse il titolo sarei l’unico procuratore napoletano ad avere il capitano e altri due elementi in rosa”.

