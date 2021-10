Napoli-Torino, Meret torna titolare. Ballottaggio tra Politano e Lozano

Napoli-Torino, Meret sarà titolare

Napoli-Torino sarà un altro importante esame per gli azzurri, che sono chiamati a dare continuità a quanto di buono fatto vedere in questa prima parte di stagione. Spalletti sembra aver scelto l’undici titolare da schierare, facendo poco turnover. In porta torna Meret, dopo che Ospina è tornato solo ieri dagli impegni con la sua nazionale. In difesa Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra, coppia centrale nuovamente formata da Koulibaly e Rrahmani. A centrocampo, confermati Fabian Ruiz e Anguissa con Demme e Lobotka pronti a subentrare. In attacco ballottaggio tra Politano e Lozano per un posto a destra, con il primo favorito. Il terzetto alle spalle di Osimhen, è completato da Insigne a sinistra e Zielinski al centro.

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz, Anguissa, Politano, Zielinski, Insigne, Osimhen.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, emergenza finita a centrocampo. Lobotka è pienamente recuperato

Furti d’auto a Demme e Spalletti, nessuna correlazione tra i due casi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Corruzione, Gdf Catania arresta due funzionari pubblici