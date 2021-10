Furti d’auto a Demme e Spalletti, nessuna correlazione tra i due casi

I furti d’auto a Demme e Spalletti non sarebbero collegati

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, si intensificano le indagini che riguardano i furti d’auto subito da Demme e Spalletti. Ecco quanto riporta il quotidiano:

“La tempistica così ravvicinata tra i due episodi rappresenta semplicemente un caso. Non c’è nessuna correlazione tra i furti, né un allarme da far scattare intorno ai calciatori ed alle loro vite, in passato messe a soqquadro dalla criminalità, con una serie di rapine e l’irruzione in casa di Allan a Pozzuoli che crearono un clima di preoccupazione intorno al Napoli”.

