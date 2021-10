Napoli-Legia Varsavia, dalla Polonia certi che per gli azzurri sarà dura

Il giornalista Marcin Dobosz è intervenuto ad 1 Station Radio ed ha detto la sua sul match tra Napoli e Legia Varsavia.

Marcin Dobosz è intervenuto a 1 Football Club, trasmissione in onda su 1 Station Radio. Il giornalista è sicuro che il Legia Varsavia metterà in difficoltà il Napoli in occasione della sfida di Europa League in programma il prossimo 21 ottobre.

“Il Legia Varsavia è primo in Europa League ed in quindicesima posizione in campionato. In Polonia ha giocato sempre a viso aperto e, spesso, è stato sfortunato. In Coppa, invece, hanno avuto un approccio più difensivo, come spesso fanno le squadre italiane. Il Napoli deve fare attenzione perché il mister ed i suoi collaboratori, in particolare De Petrillo, conoscono bene il calcio italiano. In più in squadra c’è Boruc che ha giocato in Serie A, alla Fiorentina. Per questo saranno in grado di mettere in difficoltà il Napoli.”

Marcin Dobosz si sbilancia poi su un’altra questione:

“Chi è il calciatore napoletano più temuto in Polonia? Conoscono Piotr Zielinski, ma ci sono anche Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly e Dries Mertens che, con la maglia del Psv, ha già segnato contro i polacchi. C’è anche Ospina, che è un grande portiere. Non mi meraviglierei se finisse di nuovo in goleada al Maradona”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Legia Varsavia: due giocatori del club polacco sono infortunati

Napoli-Torino, la probabile formazione degli azzurri di Spalletti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Eitan: nonna Peleg denuncia in Israele Aya Biran Nirko