Napoli-Torino, la probabile formazione degli azzurri di Spalletti

Il Corriere dello Sport prova ad anticipare la formazione del Napoli per la sfida contro il Torino.

La ripresa del campionato si avvicina ed il Napoli di Luciano Spalletti deve affrontare il Torino di Ivan Juric. Il Corriere dello Sport prova ad anticipare le scelte di Luciano Spalletti per quanto riguarda la formazione che andrà a schierare. Sicuramente non ci saranno Petagna e Manolas, mentre in porta ci sarà Alex Meret.

“Toccherà a Meret e Politano esibirsi in porta e nel tridente, per il resto i dubbi relativi alla formazione sembrano davvero tutti risolti. Compresa l’indisponibilità di Petagna: contrattura dell’adduttore sinistro, per lui; nulla di grave, per carità, ma comunque un problema che gli impedirà di essere a disposizione in vista di domenica.”

