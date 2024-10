Radio Crc – Ag. Di Lorenzo: “Caso Juan Jesus? Viviamo con serenità. Ci tengo a dirlo, i furti sono solo un caso”

L’agente di Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano, Mario Giuffredi, è intervenuto in diretta alla trasmissione ‘A pranzo con Umberto Chiariello’: “Caso Juan Jesus? Viviamo la città con serenità e ci sentiamo a casa. Per Giovanni è una città tranquilla.

Ci tengo a dirlo: sono casi! I furti ci sono a Napoli così come nelle altre città. Solo che se succede qui si tende ad ingigantirli. Questa città viene dipinta per quello che non è. I giocatori qui si sentono al sicuro“.

