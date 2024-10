Meret, l’agente: “Si parla di rinnovo, a Napoli sta bene”

Federico Pastorello, agente di Alex Meret, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul rinnovo del portiere del Napoli.

Alex Meret potrebbe essere prossimo al rinnovo con il Napoli. Federico Pastorello, agente dell’estremo difensore friulano, ha parlato proprio di tale situazione in occasione dell’assemblea elettiva per il consiglio dell’AIACS.

Di seguito quanto dichiarato:

“Per Alex abbiamo dei contatti, anche prima della sosta. Lui è molto contento della stagione, è a Napoli da 5 anni e si trova molto bene. Non escludo la possibilità di arrivare ad un accordo, ma prima bisogna fare una trattativa. La cosa importante è che le parti siano in contatto.”

Federico Pastorello è anche l’agente di Romelu Lukaku, dunque ha parlato anche del giocatore belga:

“Conte e Lukaku sono due persone che interpretano il mestiere nello stesso modo: con impegno, professionalità e sacrificio. Sono partiti molto bene, il percorso è lungo e a fine stagione si tireranno le somme. I calciatori adesso stanno giocando troppe partite, questi continui infortuni non sono frutto del caso o della sfortuna. I ragazzi sono sollecitati troppo, le prestazioni sono più esigenti dal punto di vista fisico. Lì si dovranno fare delle scelte ed è giusto che la politica faccia il proprio dovere mettendo gli atleti in condizioni di esprimere il proprio talento in modo giusto. C’è tempo per giocare, per allenarsi ma si devono anche riposare.”

