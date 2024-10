Napoli-Lecce, Stadio Maradona vicino al sold out

Per la sfida tra Napoli e Lecce lo Stadio Diego Armando Maradona si prepara a registrare un altro sold out.

La prossima sfida casalinga contro il Napoli sarà contro il Lecce ed ancora una volta lo Stadio Diego Armando Maradona potrebbe registrare il sold out ancora una volta.

Di seguito le parole de Il Corriere dello Sport:

“Il sold-out è ormai divenuta un’abitudine. Ci sarà il classico tutto esaurito anche per la prossima gara al Maradona contro il Lecce in programma sabato 26 ottobre alle ore 15. Da oggi alle 12 partirà la vendita libera ma, come per le precedenti sfide a Fuorigrotta, molti settori sono già esauriti – con prevendite partite martedì scorso – e dunque restano pochissimi posti a disposizione per chi non ha sottoscritto la Fidelity Card. Già introvabili da giorni i biglietti per Curve superiori e Distinti, in esaurimento anche Tribuna e Curve inferiori. A due settimane dalla partita sono numeri che testimoniano ancora una volta la passione della città e l’adrenalina dell’attesa per il prossimo appuntamento in casa.”

