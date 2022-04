Napoli, infortunio Di Lorenzo: ecco la data del ritorno in campo

Giovanni Di Lorenzo sta pian piano recuperando dall’infortunio ed è sempre più pronto a tornare in campo con il Napoli.

Giovanni Di Lorenzo ha rimediato un brutto infortunio durante il mese di marzo, in particolare durante il match contro l’Udinese. Il terzino tuttavia sta pian piano recuperando dall’infortunio, tant’è che è già spuntata una data per il suo presunto ritorno in campo.

A riportare la notizia è l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

“Di Lorenzo ieri ha ritrovato il campo solo per lavoro personalizzato, si punta a recuperarlo per la sfida contro la Roma, così come per Petagna.”

A quanto pare dunque Giovanni Di Lorenzo potrebbe tornare in campo il prossimo 18 aprile, data non tanto distante.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

L’Atalanta prende le distanze dai tifosi che hanno insultato Koulibaly: i provvedimenti

Ag. Rrahmani: “Abbiamo l’interesse di molte squadre”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Cucchi: due Cc condannati a 12 anni