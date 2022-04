L’Atalanta prende le distanze dai tifosi che hanno insultato Koulibaly: i provvedimenti

Tuttosport – L’Atalanta non ci sta: presi provvedimenti per i tifosi che domenica hanno insultato Koulibaly.

L’Atalanta non lascerà passare in sordina la situazione che ha colpito in prima persona Kalidou Koulibaly, domenica al Gewiss Stadium:

“Linea dura intrapresa dall’Atalanta nei confronti di quei tifosi che domenica, contro il Napoli, hanno sollevato dalla curva cori razzisti rivolti a Koulibaly. Ieri, infatti, il Club neroazzurro che da sempre ha fatto del “no” alle discriminazioni uno dei valori fondanti della società, ha diramato un duro comunicato nei confronti di quei soggetti che hanno rivolti insulti razziali al giocatore del Napoli. La Dea si muoverà per vie legali nella speranza che le forze dell’ordine riescano a individuare i colpevoli, per allontanarli dagli stadi. Nella giornata di ieri, dopo le parole del sindaco di Bergamo che ha preso le distanze dalle azioni di alcuni tifosi e si è scusato con il Napoli e il giocatore senegalese, si è espresso anche De Roon, che sui propri profili social ha parlato a suo nome e a nome di tutti i “veri tifosi dell’Atalanta”.

