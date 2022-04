Corriere dello Sport – Gianluca Scamacca se parte Osimhen? Le indiscrezioni del quotidiano.

Victor Osimhen, corteggiato da diversi club della Premier League, potrebbe essere ceduto ad una cifra esorbitante. De Laurentiis si guarda intorno e spunta il nome di Gianluca Scamacca come primo papabile sostituto:

“E poi per il Napoli verranno – ma soltanto dopo – i centoventi milioni di buoni motivi per guardarsi intorno, per riflettere sul valzer di sterline che finiranno per materializzarsi ancora, diabolicamente, per dare un’occhiata intorno – piace tanto Scamacca, il preferito nelle gerarchie – e per mettersi comodo, possibilmente all’ombra d’uno scudetto a riflettere”.

