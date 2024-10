L’agente di Folorunsho annuncia: “Fino a giugno resta al Napoli, in estate abbiamo fatto un errore”

Folorunsho, l’agente conferma la permanenza a Napoli

Mario Giuffredi, agente del centrocampista del Napoli Mario Giuffredi, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Crc dove ha spiegato quanto successo la scorsa estate con il suo assistito. Ecco quanto dichiarato:

“Abbiamo rinnovato il contratto perché Conte lo voleva e puntava su Folorunsho. Il presidente ha eseguito, dunque club e mister hanno voluto il ragazzo, facendo un contratto importante. Poi dopo è successo qualcosa e la situazione è degenerata, nessuno ha capito la reale situazione. Una situazione gestita male da me, sicuramente ho qualche colpa io e qualche colpa anche il club. Le colpe ce l’abbiamo io e Manna, non il presidente, il giocatore e l’allenatore. Perché arrivò una proposta importante dell’Atalanta, da 15 milioni di euro, il Napoli avrebbe fatto una grande plusvalenza e quei 15 milioni servivano al Napoli per il mercato. Io e Manna abbiamo fatto l’errore di gestire male quella situazione, ma poi ci siamo subito allineati e abbiamo detto che il giocatore non si sarebbe mosso da Napoli, chiunque arrivasse. Conte poi ha capito la situazione, il momento, ha parlato col ragazzo, quest’ultimo si è messo in riga e ha ricominciato ad allenarsi bene. Oggi è al 100%. Folorunsho resta a Napoli fino a giugno. Noi l’errore l’abbiamo fatto in estate.”

