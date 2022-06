Giuffredi ag. Politano: “Per Matteo il Napoli è un’opzione B, vuole andare via”

Giuffredi ag. di Politano, parla chiaro sul futuro del suo assistito

L’agente di Matteo Politano Mario Giuffredi, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo assistito ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal” . Di seguito le sue parole:

Giuffredi:

“Politano? Dalla partita contro la Fiorentina in casa in poi è venuto a mancare il rapporto di fiducia con l’allenatore, sensazione che è stata trasferita al mister a fine stagione assieme a me. È stato comunicato che se fosse arrivata qualche offerta, l’avremmo presa sicuramente in considerazione. Ovviamente se non arriverà nulla, Politano resterà al Napoli.

Per Politano il Napoli è un’opzione B: non sente la fiducia dell’allenatore e vorrebbe andare via. Poi se dovesse rimanere, il Napoli diventerebbe l’opzione A e continuerà con questa maglia con la testa giusta, da grande professionista qual è”.

