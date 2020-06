Tare, arriva la smetita su Immobile: “Nessun conttatto con il Napoli”

Il ds della Lazio smentisce le voci di una cessione di immobile

Ai microfono di Sky Sport, è intevenuto il direttre sportivo della Lazio Ighli Tare. il dirigente biancoceleste, ha messo a tacere alcune voci che davano come partente il bomber Ciro Immobile. Ecco quanto dichiarato:

“Non ci sono state mai rischieste o contatti dal Napoli per Immobile. Lui è la Lazio e la Lazio è Immobile. Credo e spero che Ciro resterà a Roma per tanti anni ancora. Di sicuro noi non abbiamo bisogno di vendere in questo momento. Dall’altro lato penso che per i giocatori di prima fascia non si abbasseranno i prezzi. Ovviamente per quelli di fascia media e bassa qualcosa cambierà verso il basso”.

