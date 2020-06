Allan verso l’Everton. Offerti 30 milioni e un super ingaggio al Brasiliano

Allan potrebbe partire, l’Everton di Ancelotti nel suo futuro

Niccolò Schira, esperto di calciomercato, attraverso un suo post su Twitter, svela che l’Everton avrebbe offerto 30 milioni al Napoli per assicurarsi le prestazioni di Allan. Al giocatore verrebbe offerto un mega ingaggio da 6 milioni a stagione, e Carlo Ancelotti starebbe spingendo per avere il centrocampista Brasiliano in rosa. Dopo l’affare sfumato con il Psg lo scorso anno, Allan questa volta potrebbe partire davvero. Il Napoli dal canto suo valuta il giocatore intorno ai 40 milioni, e difficilmente abbasserà le pretese.

