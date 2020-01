Red Bull – De Laurentiis: “Il problema di Napoli? Non ha mai vinto in passato”

Red Bull – Aurelio De Laurentiis ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale della Red Bull

La scorsa primavera, la Red Bull ha realizzato un bellissimo documentario sul calcio Napoli, all’interno del quale è presente anche l’intervista ad Aurelio De Laurentiis, presidente della squadra partenopea: “Il problema di Napoli, che è una città meravigliosa ed unica al mondo per tante considerazioni, è quello di aver avuto una squadra che non è mai riuscito a vincere nel passato. I due scudetti vinti? Sono arrivati perchè hanno avuto il più grande giocatore al mondo: Diego Armando Maradona. Ma tutto questo è stato un malus, non un bonus! Dopo aver avuto la donna più bella del mondo, che poi divorzia da te, chi ti può accontentare? Cosa ti può soddisfare? Noi abbiamo lavorato bene, dopo Maradona abbiamo sfornato giocatori molti importanti, Lavezzi, Cavani, Higuain e adesso ne abbiamo tanti in rosa straordinari”.

