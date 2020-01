Napoli continua ad acquistare dove non serve, smantellamento tecnico figlio di Ancelotti

Savoldi: il Napoli deve ritrovarsi mentalmente, provare a trovare la mentalità giusta. La squadra c’è, orgoglio e dignità la chiave

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, sono intervenuti alcuni opinionisti e giornalisti per analizzare il momento critico del Napoli, di Ancelotti, del mercato del club azzurro e di altro.

De Paola: “Lo smantellamento tecnico del Napoli è solo figlio di Ancelotti”

Paolo De Paola, giornalista: “Quello che sta accadendo a Napoli somiglia a ciò che è successo all’Inter prima dell’arrivo di Conte. Tutto si riflette sul campo: non c’è più la stessa armonia. Evidentemente con Ancelotti sono cambiate delle cose, ma tutto ciò non giustifica la ribellione dei giocatori.

Classifica? Non è una situazione comoda. Se il trend dovesse continuare, non dico che ci si deve preoccupare della retrocessione, ma rispetto ai sogni di gloria di inizio stagione, bisogna ridimensionare tutto.

Non dimentichiamo che il Napoli era indirizzato verso la lotta scudetto. Ci sono tanti fuocarelli all’interno dello spogliatoio e le intemperanze dei giocatori. Allan è stato addirittura protagonista di uno scontro con il figlio del presidente. Lo smantellamento tecnico del Napoli è solo figlio di Ancelotti ed è per questo che si è venuta a creare questa situazione. Gattuso uomo giusto? No. A suo tempo dicevo che la scelta di Ancelotti era sbagliata, perché avrebbe smantellato il lavoro di Sarri che si basava non solo sulla qualità, ma sull’amalgama di squadra.

Se prendiamo i signoli giocatori, il Napoli diventa una squadra normale ed adesso una squadra insicura. A questo si è inserito il povero Gattuso che fa anche esperimenti azzardati. Prima c’era una motivazione di gioco che è stata smantellata. Rinnovi di contratto saltati, giocatori svalutati, qui c’è un problema presidenziale.

La Lazio è una società che ha una teoria che a me non piace, in qualche modo stabilisce un limite. Adesso sta facendo benissimo, ma ricordiamoci gli alti e bassi: all’inizio di questo campionato, Inzaghi doveva andar via. Le situazioni interne alla società sono sempre state molto turbolente”.

Chiariello: “Conte debole sulle fasce, le rinforza. Basteranno i quinti a rilanciarsi per lo Scudetto?”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo: “Dovevano arrivare Vidal, Giroud, Spinazzola e invece arrivano tutti altri giocatori all’Inter. Intelligentemente Conte ha capito di essere debole sulle fasce ed è andato a prendere Moses dall’Inghilterra perché Candreva non può reggere quella fascia e Young per far riposare Biraghi.

Basteranno i nuovi quinti per rilanciarsi in corsa scudetto? La Lazio stasera scende al San Paolo senza Luis Alberto, Correa, ma si presenta con il temibilissimo Immobile e Caicedo, l’uomo dagli ultimi minuti. La Lazio vuole impegnarsi in Coppa Italia visto che le semifinali sono a Marzo in piena corsa scudetto? Il Napoli cerca di rilanciarsi con la Coppa Italia, ultima porta sull’Europa. Vedremo stasera chi si rilancerà”.

Boccolini: “Napoli, c’è bisogno di un bagno di umiltà”

Luigi Boccolini, allenatore: “Vinicio mio mentore, ho avuto il piacere e l’onore di seguirlo al Napoli. Napoli-Lazio? C’è bisogno di un bagno d’umiltà. Il Napoli deve ricomporsi, ripartire in questo momento. Bisogna giocare per i compagni e per il pubblico, se si hanno questi concetti qualcosa di buono verrà fuori. Riscattarsi con la Coppa Italia? Sì, ma io qui attribuirei la colpa a tutta la società.

Quando succedevano queste cose ai miei tempi, ci vedevamo per una bella mangiata e tutto era risolto. Oggi si è poco consistenti sotto quest’aspetto. Torno a dire che i giocatori devono scendere in campo con umiltà e giocare per la squadra ed il pubblico”.

Savoldi: “Napoli in balia del caos per colpa di tutti. Coppa Italia? Occasione per riscattarsi”

Beppe Savoldi, ex Napoli: “Napoli-Lazio? I giocatori devono mostrare di avere carattere. Hanno creato una grande confusione insieme ad Ancelotti, il presidente e Giuntoli: nessuno escluso, nessuno ha saputo gestire la situazione.

Stasera il Napoli gioca contro una grande squadra per la qualificazione e bisogna tirar fuori la cazzimma e dimostrare l’attaccamento alla maglia. Riscattarsi con la Coppa Italia? E’ un’occasione. La squadra deve ritrovarsi mentalmente, provare a trovare la mentalità giusta. La squadra c’è, orgoglio e dignità la chiave”.

Diaconale: “Napoli squadra di tutto rispetto. L’obiettivo è sempre la Champions, ma sognare non costa nulla”

Arturo Diaconale, responsabile comunicazione Lazio: “La Lazio ha preso atto delle multe della UEFA con chiusura anche di alcuni settori dei tifosi a causa di un ristrettissimo numero di tifosi, identificati dalla Polizia. La Procura ci ha passato i nomi e il presidente ha deciso di chiedere conto a questi tifosi dei loro comportamenti. Il problema non è economico, ma il principio di responsabilità che la Lazio vuole portare avanti: ognuno deve essere responsabile delle proprie azioni. Quello che chiediamo è una richiesta di principio, non economica.

Il comportamento della Lazio spero sia d’esempio anche alle altre società e spero che la Lega possa renderla regola. Scudetto? Sognare per ogni tifoso è legittimo e auspicabile, ma bisogna tenere i piedi per terra. L’obiettivo è sempre la Champions, ciò che verrà in aggiunta, mica rinunciamo. E’ un periodo più che positivo, ma ogni partita fa storia a se, sarebbe un errore se la Lazio arrivasse a Napoli e pensasse di vincere a prescindere.

il Napoli è una squadra di tutto rispetto. Siccome la Lazio per tradizione è molto legata alla Coppa Italia, punta a superare l’ostacole, ma siamo consapevoli che non sarà semplice. Arriva un derby importante che ne vale la corsa Champions. Quelli che stiamo ottenendo sono risultati frutto di un lungo percorso. Quest’anno – ma anche quelli passati – all’interno dello stadio non ho visto incidenti, i nostri tifosi si sono sempre comportati bene e do per scontato che succederà anche questa volta”.

Paoletti: “Epilogo dovuto alle dichiarazioni di De Laurentiis. Dopo Sarri c’era bisogno di una rifondazione”

Paolo Paoletti, ex addetto stampa Napoli: “De Laurentiis con le sue dichiarazioni non può che ottenere il suo epilogo. I giocatori scendono in campo per vincere le partite, ma è anche vero che nelle condizioni che si sono create a Napoli, influiscono sul rendimento dei giocatori stessi.

Domenica mattina i giocatori hanno candidamente ammesso di non sapere il perché di questa situazione e non sanno come uscirne. Dopo Sarri, la squadra andava smontata e ricostruita con le idee dell’allenatore subentrante. La squadra non va rifondata con un altro De Laurentiis”.

Chiariello: “Napoli continua ad acquistare dove non serve, terzino e centrale che mancano come il pane”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Continuo a leggere notizie che mi lasciano perplesso. Al napoli manca un terzino sinistro ed un difensore centrale, come il pane.

Tonelli và in panchina, significa che può giocare? La Sampdoria lo vuole. Perché gli si paga l’ingaggio? Boh. Negli anni c’è stato Chiriches che è l’uomo più infortunato di tutti. Maksimovic anche è sempre infortunato. Abbiamo scelto di tenere Luperto che non è all’altezza. Koulibaly, l’unica certezza, è venuta meno. Sulla fascia siamo prigionieri di Ghoulam. Il Napoli continua a pensare a ruoli in cui abbondantemente coperto. I complimenti di Giuntoli di quest’estate era per il mercato in uscita, non in entrata. Adesso chi sta prendendo queste decisioni scellerate? Lo capiremo soltanto a fine mercato”.

