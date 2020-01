Rai Sport, Franco Lauro: “Ancelotti aveva capito alcune cose”

Franco Lauro, giornalista di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

Franco Lauro, giornalista di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, analizzando il delicato momento della squadra di Gattuso: “La gara di Coppa Italia di stasera è un bivio decisivo per il Napoli. Gli azzurri, in campionato, stanno viaggiando con una media bassissima di 0.6 punti a partita. Ancelotti certe cose le aveva intuito ed aveva provato ad aprire un nuovo ciclo provando a fare determinate cose. La realtà è che questa squadra, negli ultimi due mesi, non solo non ha tentato di giocare a calcio, ma non ha regalato un sorriso, solo lacrime. Il messaggio di ieri di Insigne per il piccolo Mario fa sperare che qualcosa di diverso si possa davvero vedere”.

