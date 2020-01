FOTO – Koulibaly su Instagram, dà la carica ai compagni per la sfida contro la Lazio

Koulibaly ancora infortunato, stasera non sarà in campo contro la Lazio, quindi ha scritto un messaggio su Instagram per dare la carica ai compagni.

Koulibaly su Instagram carica la squadra

Kalidou Koulibaly difensore del Napoli è ancora fermo ai box per infortunio, dunque non ci sarà per la sfida di stasera contro la Lazio, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Il difensore senegalese però ha scritto su Instagram un messaggio per i compagni, provando a caricare l’ambiente in vista del match al San Paolo: “Forza ragazzi!”, questa la stories pubblicata da Koulibaly su Instagram.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Mertens vuole restare: il belga aspetta il rinnovo

Napoli, pronto il debutto da titolare per Demme

Ufficiale – Napoli Primavera, arriva l’esonero di Baronio

Ufficiale – I convocati per la Lazio: Allan non presente nella lista

D’Amico: ”Sarri ha rovinato il Napoli”

Ass. Borriello: “ADL metta fuori chi non merita più di giocare, offendono la città!”

VIDEO – Chiariello: “Callejon e Mertens non possono più essere al centro del progetto”

UFFICIALE – Napoli, preso Rrahmani: il comunicato

Napoli in ritiro, ha deciso Insigne: il retroscena

Iezzo: “In campo senza cattiveria, hanno visto il pianto di quel bambino?”

Coppa Italia : designazioni arbritali, Massa per Napoli-Lazio e Rocchi per Juve-Roma

Napoli-Juventus è già iniziata: biglietti “settore ospiti” a 67 euro

PSG su Koulibaly, De Laurentiis abbassa il prezzo del cartellino: 75 milioni

NAPOLI, prosegue l’emergenza infortuni

Calciomercato Napoli – De Laurentiis riconsidera lo scambio Llorente-Politano

Antonio Insigne squalificato per quattro giornate

ULTIM’ORA – Maxi offerta per Kalidou Koulibaly, i dettagli

Loading... Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri