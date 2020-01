Ass. Borriello: “ADL metta fuori chi non merita più di giocare, offendono la città!”

Borriello si dice deluso e imbarazzato nel vedere una squadra che in campo è spenta. Questa situazione offende la città che non lo merita affatto, poi consiglia a De Laurentiis di mandare via chi non merita più di giocare.

L’assessore allo sport Ciro Borriello ha parlato del momento del Napoli

L’assessore allo sport Ciro Borriello ha parlato del momento del Napoli nel corso di Piùenne: “Ho provato imbarazzo a vedere la partita, mi è venuto in mente quel Napoli-Brescia 0-3 della retrocessione. Gattuso non sapeva neanche forse cosa doveva affrontare perché i giocatori sono spenti. Se un’azienda ti porta lo stipendio, pur non essendo spesso d’accordo con la Ssc Napoli, devo dire che gli stipendi arrivano puntuali. E’ una situazione brutta, si offende una città che non lo merita. Il presidente deve prendere provvedimenti, anche drastici, se c’è chi non merita di stare in questa squadra può anche essere messo fuori. Anche perché la gente non si affeziona neanche più ai giocatori, non esistono più bandiere”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

VIDEO – Chiariello: “Callejon e Mertens non possono più essere al centro del progetto”

Napoli, ritiro annullato: De Laurentiis furioso con Gattuso

UFFICIALE – Napoli, preso Rrahmani: il comunicato

Napoli-Juventus è già iniziata: biglietti “settore ospiti” a 67 euro

PSG su Koulibaly, De Laurentiis abbassa il prezzo del cartellino: 75 milioni

NAPOLI, prosegue l’emergenza infortuni

Calciomercato Napoli – De Laurentiis riconsidera lo scambio Llorente-Politano

Antonio Insigne squalificato per quattro giornate

ULTIM’ORA – Maxi offerta per Kalidou Koulibaly, i dettagli

Calciomercato Napoli – Rrahmani firma per il contratto, a breve l’ufficialità

Loading... Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri