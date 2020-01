De Paola su Napoli-Juve: ”Gattuso ha scelto una tattica intelligente”

De Paola: Gattuso ha scelto una tattica intelligente. Sta facendo la differenza anche il mercato del Napoli, soprattutto dopo l’arrivo di Demme

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport e CorSport, è intervenuto a Radio Sportiva per parlare della sconfitta subita ieri sera dalla Juventus al San Paolo contro il Napoli.

Queste le sue parole:

SULLA JUVENTUS

“La mancanza di personalità della Juventus è ormai una costante di questo campionato, quella contro il Napoli è stata una prestazione allucinante. Ho visto una squadra sfilacciata e completamente assente sulla fascia sinistra. La Juve di Sarri si è vista in 3-4 occasioni in campionato, nelle altre gare di Serie A il tecnico non ha avuto il carisma necessario per trasmettere la sua idea di gioco a tutta la squadra”.

DE PAOLA SUL NAPOLI

”Gattuso ha scelto una tattica intelligente. Sta facendo la differenza anche il mercato, soprattutto dopo l’arrivo di Demme”.

SU COSA MANCA ALLA JUVENTUS

“Manca sicuramente qualcosa a centrocampo, senza Pjanic c’è poca qualità in quel settore. Non mollerei su Pogba perché non basterà a giugno l’arrivo di Kulusevski”. Conclude De Paola.

Autore Vincenzo Vitiello https://www.forzazzurri.net Napoletano di origine e milanese di adozione, segue tutto lo sport in generale ed il calcio in particolare. Oltre ad aver esercitato la professione di Docente di scuola media superiore, ha collaborato con alcune testate giornalistiche tra le quali: Tuttomercatoweb.com; TuttoJuve.com; Calciomercato.com; fondatore e Direttore Editoriale presso EuropaCalcio.it; fondatore e Direttore Editoriale presso CasaNapoli.Net See author's posts

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri