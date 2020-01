Tmw – Offerta Napoli per Pinamonti: è l’alternativa a Petagna. Le ultime, i dettagli

Offerta del Napoli per Pinamonti, sarebbe l’alternativa a Petagna. Il costo del cartellino è di 18 milioni di euro. La società ha proposto un quadriennale per il classe ’99.

Offerta del Napoli per Andrea Pinamonti

Offerta del Napoli per Andrea Pinamonti. Il club azzurro è alla ricerca di un giovane centravanti da far crescere alle spalle di Milik. La società partenopea ha messo sul piatto un quadriennale per il centravanti classe ’99 di proprietà del Genoa. Andrea Pinamonti, in questo momento, è l’alternativa alla prima scelta Petagna e dall’arrivo di un centravanti dipende l’uscita di Fernando Llorente. Il costo del cartellino è di 18 milioni di euro.

