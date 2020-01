PSG su Koulibaly, De Laurentiis abbassa il prezzo del cartellino: 75 milioni

Kalidou Koulibaly lascerà il Napoli a fine campionato. PSG, Real Madrid, Manchester United e City in corsa

Kalidou Koulibaly vuole lasciare il Napoli al termine della stagione. E’ quanto riportano i francesi di Foot Mercato che rivelano che per questo il PSG s’è fatto sotto. Il ds Leonardo ha promesso al procuratore del difensore uno stipendio da 12mln di euro netti a stagione per il difensore 28enne, scelto come erede di Thiago Silva. Il rendimento non soddisfacente del forte centrale senegalese ha portato De Laurentiis ad abbassare le pretese: tempo fa’ si arrivò a 100 milioni di euro, ora il Presidente perderebbe il 25%! Il Psg dovrà però battagliare con il Manchester City, il Manchester United e persino Real Madrid che hanno incontrato l’agente del giocatore. Lo United in particolare già l’anno scorso era stato in contatto con l’entourage.

