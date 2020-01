Ufficiale – Napoli Primavera, arriva l’esonero di Baronio

Ufficiale – Il tecnico lombardo non è più l’allenatore della formazione Primavera del Napoli

Mentre la prima squadra ha grossi problemi, la Primavera del Napoli è in una situazione nettamente peggiore. Gli azzurrini non riescono a risalire la classifica e sono ultimi.

L’ultima sconfitta esterna contro il Pescara è stata decisiva e così ecco arrivare il comunicato ufficiale:

​La SSC Napoli comunica di aver sollevato dall’incarico di Responsabile Tecnico della squadra Primavera il Signor Roberto Baronio.

La Società ringrazia l’allenatore per l’impegno e la professionalità profusi in questi mesi di lavoro, augurando le migliori fortune per il proseguimento della carriera professionale.

