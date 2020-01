Calciomercato – Niente accordo per Tonelli, la Samp chiede Masiello all’Atalanta

Calciomercato – La Sampdoria ha chiesto Masiello all’Atalanta

Calciomercato – Secondo quanto riportato dall’emittente satellitare Sky Sport, i blucerchiati avrebbero chiesto il centrale Andrea Masiello all’Atalanta. Capitano della squadra bergamasca e con sette presenze in stagione, sarebbe stato chiesto oggi dalla Samp che cerca un rinforzo dietro. La trattativa con il Napoli per riportare Tonelli a Genova non si è ancora definitivamente sbloccata e per questo la dirigenza doriana si sta cautelando virando su altri nomi.

