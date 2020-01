Allan – Esclusione dal sapor di punizione

L’edizione online de La Gazzetta dello Sport avanza un’ipotesi in merito all’esclusione di Allan tra i convocati in vista della partita contro la Lazio.

Allan, sostituito nel corso di Napoli-Fiorentina, non ha preso bene il cambio dirigendosi direttamente negli spogliatoi:

“Nessun caso o giallo come era stato prospettato qualche ora fa. Loreiro Allan è stato escluso dall’elenco dei convocati per la partita di domani sera, contro la Lazio, per un problema di natura muscolare. Oggi pomeriggio, il mediano della nazionale brasiliana si è sottoposto a un esame strumentale che ha confermato la sofferenza all’anca destra. Rino Gattuso ha preferito tenerlo a riposo per la gara di coppa Italia che vale il passaggio alla semifinale. Nei programmi dell’allenatore c’è il suo recupero per la sfida di domenica sera, al San Paolo arriverà la Juve e contro i campioni d’Italia il Napoli s’è sempre reso protagonista di prestazioni entusiasmanti. Allan ne è sempre stato uno dei protagonisti e ha già fatto sapere che non ha nessuna intenzione di saltare il confronto con la capolista. In questi giorni proverà a forzare, Gattuso ha previsto per lui un programma di allenamento particolare per averlo a disposizione domenica. Il mediano brasiliano è uno dei pochi che ci sta mettendo l’anima, che combatte dal primo all’ultimo minuto: per lui non esiste la resa. Ed è questo uno dei motivi per cui il club ha avviato la discussione coi suoi manager per il prolungamento e l’adeguamento del contratto in essere.“

