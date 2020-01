L’ex portiere azzurro dice la sua sulla crisi del Napoli

Nel corso di Piùenne, Gennaro Iezzo ha espresso le sue valutazioni in merito alla crisi del napoli rilasciando queste dichiarazioni : ” La squadra ha toccato il fondo con questa prestazione, non ne ricordo una così da anni. Gattuso ogni volta parla di mancanza di cattiveria, dopo la partita o prima. Se quando manca il gioco non hai un minimo di cattiveria, allora è dura. La squadra camminva in campo, la Fiorentina andava al triplo e con una cattiveria incredibile. Vedendo quel bambino che piange, la partita dopo mi sarei mangiato chiunque. La squadra non ha mordente, non ha nulla”.

