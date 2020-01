Ufficiale – I convocati per la Lazio: Allan non presente nella lista

Ufficiale – Gattuso ha reso ufficiale la lista dei convocati per il match di domani sera al San Paolo

Verso Napoli-Lazio – La squadra ha pranzato insieme a Castelvolturno e poi si è allenata sotto la guida di Gattuso. L’allenatore azzurro ha poi diramato la lista dei convocati per la sfida di Coppa Italia di domani sera contro la Lazio. Pessime notizie quelle ufficializzate: non ci sarà il brasiliano Allan, protagonista di una polemica al momento del cambio nella gara di campionato di sabato sera con la Fiorentina. Ancora out gli infortunati Mertens, Koulibaly, Maksimovic, Malcuit e Ghoulam, mentre Younes è alla prese con un trauma distorsivo; anche il tedesco non farà parte della gara di domani sera. Di seguito i convocati per il match del San Paolo.

I convocati: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Hysaj, Luperto, Manolas, Mario Rui, Tonelli, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Callejon, Insigne, Leandrinho, Llorente, Lozano, Milik.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, pronto il debutto da titolare per Demme

D’Amico: ”Sarri ha rovinato il Napoli”

Ass. Borriello: “ADL metta fuori chi non merita più di giocare, offendono la città!”

VIDEO – Chiariello: “Callejon e Mertens non possono più essere al centro del progetto”

UFFICIALE – Napoli, preso Rrahmani: il comunicato

Napoli in ritiro, ha deciso Insigne: il retroscena

Iezzo: “In campo senza cattiveria, hanno visto il pianto di quel bambino?”

Coppa Italia : designazioni arbritali, Massa per Napoli-Lazio e Rocchi per Juve-Roma

Napoli-Juventus è già iniziata: biglietti “settore ospiti” a 67 euro

PSG su Koulibaly, De Laurentiis abbassa il prezzo del cartellino: 75 milioni

NAPOLI, prosegue l’emergenza infortuni

Calciomercato Napoli – De Laurentiis riconsidera lo scambio Llorente-Politano

Antonio Insigne squalificato per quattro giornate

ULTIM’ORA – Maxi offerta per Kalidou Koulibaly, i dettagli

CONTENUTI EXTRA

Precipita da rocce, morto finanziere

Furbetti Sanremo, assolto vigile in slip