Napoli, pronto il debutto da titolare per Demme

Probabile formazione Napoli per il match contro la Lazio

Domani sera al San Paolo si gioca il match di Coppa Italia Napoli-Lazio. Su quali saranno le scelte di schieramento del tecnico Gattuso, quindi la probabile formazione del Napoli, ne parla Sky Sport. Secondo l’emittente satellitare il tecnico ci sta riflettendo e deve ancora sciogliere le riserve. I ballottaggi sarebbero tre. Il primo riguarda il portiere, dove Ospina è ancora in vantaggio su Meret per le parole pronunciate dal tecnico. In difesa la stessa linea vista proprio con la Lazio. In mediana esordio dal primo minuto per Demme, con lui Zielinski e uno tra Fabian e Allan. In attacco Lozano è in vantaggio nel ballottaggio con Callejon. Ecco la probabile formazione proposta dall’emittente satellirare.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Allan/Fabian, Demme, Zielinski. Lozano, Milik, Insigne

