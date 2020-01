Napoli, stasera in ritiro in vista del Perugia: le ultime

Domani, martedì 14 gennaio, alle ore 15 al San Paolo scenderanno in campo gli azzurri per la Coppa Italia: gli ottavi contro il Perugia hanno una grossa importanza. La manifestazione tricolore è l’unico torneo in cui gli azzurri possono correre per vincere, anche perchè ormai sembra esser rimasto solo questo come obiettivo.

Il gioco sta iniziando a vedersi di nuovo, le idee ci sono ma i risultati continuano a mancare. Bisogna dare una svolta. A tal proposito l’edizione odierna di TuttoSport fa sapere che per mantenere alta la concentrazione del gruppo, Gattuso ha deciso che sarà ritiro anche questa sera. Sarà un’occasione anche per riflettere sugli errori commessi nelle ultime gare.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, probabili alcune novità martedì in Coppa Italia

Barcellona – Stagione finita per Luis Suarez, resterà fuori 4 mesi!

Iannicelli: “Napoli, colpa solo dei giocatori! Devono farsi un esame di coscienza!”

Fedele: “Anno no per il Napoli, ma arrivano i rinforzi si può uscire dalla crisi. La Coppa Italia unico obiettivo”

Errore di Ospina o fallo di Immobile? Taglialatela non ci sta! [FOTO]

Napoli – E’ emergenza totale in difesa: Mario Rui sarà squalificato

Le pagelle – Ospina condanna il Napoli ad una immeritata sconfitta contro la Lazio

Napoli, coperta corta in difesa. Manca un centrale di sinistra

Calciomercato

Calciomercato Napoli – Ancelotti vuole Boga, il giocatore che piace a De Laurentiis

Napoli, Immobile fu a un passo: il motivo del mancato trasferimento

Calciomercato Napoli – Llorente potrebbe ritornare in Premier League

Ti potrebbe interessare anche:

Gb: Regina convoca ‘vertice di famiglia’

Big History: previsioni nere per il decennio che inizia

Aborto spontaneo per Christina Perri: “Sono triste, ma non ho alcuna vergogna”

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri