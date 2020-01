Napoli, Immobile fu a un passo: il motivo del mancato trasferimento

L’edizione odierna di Repubblica svela un clamoroso retroscena su un possibile passaggio di Ciro Immobile, attaccante della Lazio, al Napoli.

In passato il centravanti biancoceleste fu molto vicino a vestire la maglia del club di De Laurentiis. In panchina c’era Sarri e le caratteristiche del giocatore non gli sembravano ideali per il suo tiki taka. L’affare di mercato sfumò sul più bello, anche per i rapporti tesi tra Moggi, suo manager, e De Laurentiis. Il colpo grosso lo fece Lotito, riportando l’attaccante in Italia per 9,45 mln di euro.

