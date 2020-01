Infortunio Malcuit – Il suo rientro in campo è previsto tra due mesi

Malcuit, difensore del Napoli, sarà a disposizione di mister Gattuso tra due mesi

Malcuit – Durante la trasmissione “A tutto Napoli”, in onda sulle frequenze di Tele A, è intervenuto Paolo Del Genio. Il giornalista è stato rassicurato dal giocatore sul suo rientro in campo: “Ho parlato in maniera informale con Malcuit. Gli ho chiesto quando sarebbe rientrato e mi ha risposto ‘fine febbraio-inizio marzo’. Si dice fiducioso di poter essere già in campo per marzo, non solo ad allenarsi in gruppo”.

