GRAFICO – Il Mattino – Napoli, con Demme cambia la formazione: Ruiz o Zielinski gli esclusi!

Il Mattino mostra come il Napoli con Demme cambia la formazione: Fabian Ruiz e Zielinski si giocano un posto a centrocampo

Ultimissime calcio Napoli- Come cambia la formazione del Napoli con l’arrivo di Diego Demme; il giocatore in 280 gare da professionista, ne ha giocate 221 da mediano, 39 da centrocampista centrale. Le caratteristiche di Demme sono resistenza, agilità ed equilibrio oltre ad un’ottima capacità di giocare nel breve. Gattuso ha già in mente la posizione per lui nella squadra, davanti alla difesa. Il Mattino, con un grafico mostra quali possono essere le formazioni schierate da Gattuso con il nuovo acquisto. L’ipotesi più semplice sembra esser quella che conduca ad un maggior equilibrio, con un Demme che vesta i panni dello Jorginho di un paio di stagioni fa, con Allan a destra e Zielinski o Fabian a sinistra.

