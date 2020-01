AUDIO – Lite Damiani-De Maggio in diretta: “Non sai fare il tuo lavoro!”. Il giornalista: “Così mi offendi”

Lite Damiani-De Maggio in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli: per parlare dell’arrivo di Demme al Napoli

Ieri, Damiani e Walter De Maggio si sono resi protagonisti di una lite in diretta, ecco quanto è accaduto. De Maggio durante la puntata di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, ha telefonato a Oscar Damiani agente FIFA per commentare con lui l’arrivo di Diego Demme in azzurro. Il conduttore quindi ha fatto questa domanda a Damiani: “Che giocatore è Demme?”.

Damiani risponde: “Non lo conosco”.

De Maggio: “Ma come non lo conosci? Mi cade un mito, Oscar. Tu conosci tutti”.

Damiani: “Vero, non lo conosco. Non è nessuno, se lo sarà inventato qualcuno, chi è?”

De Maggio: “Era il capitano del Lipsia, non è l’ultimo arrivato. E’ di origini italo-tedesche, ha il papà calabrese”.

Damiani: “Ah, calabrese? Siamo a posto”.

De Maggio: “E Lobotka lo conosci?”

Damiani: “Sì, Lobotka sì. Quando lo vedo mi fa impressione perchè è brutto come ne ho visti pochi in vita mia. Però è un buon giocatore, sa far girare la palla. Ognuno fa le sue scelte, non entro nelle decisioni di Giuntoli. Io non son nessuno”.

De Maggio: “Però sono curioso, non eri entusiasta nemmeno quando arrivò Younes. per caso hai il dente avvelenato col Napoli?”

Damiani: “Non puoi rinfacciarmi di Younes, da quando è arrivato non ha mai dimostrato di esser da Napoli. Se dici così non sai fare il tuo lavoro. Devi dire le cose come stanno perchè non sei l’addetto stampa del Napoli”.

De Maggio: “Però non devi offendermi, io ti ho presentato come uno dei massimi esperti di calcio”.

Damiani: “Stai sbagliando, io nel mondo del calcio non son nessuno”.

