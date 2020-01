Tweet on twitter

Calciomercato Napoli, Tonelli piace alla Sampdoria: le ultime

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Tonelli potrebbe ben presto lasciare il Napoli. Gli azzurri hanno dato il via libera per la sua cessione: la Sampdoria è decisa a darlo tornare in blucerchiato.

Il primo obiettivo sembrava essere Kjaer, in uscita dall’Atalanta, ma il ragazzo ha frenato. Su di lui infatti ci sono anche Cagliari e Milan, sicuramente più appetibili come mete, e di conseguenza l’affare con la Sampdoria potrebbe saltare.

Lorenzo Tonelli è un profilo che offre garanzie, se al meglio della condizione, ed è proprio questo che la Sampdoria sta cercando di capire.