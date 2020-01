Manolas: “Momento complicato, con l’Inter 18 occasioni non sfruttate! Coppia con Kou? Mi fa sorridere sentire certe cose”

Intervista Manolas

Kostas Manolas, difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto ha dichiarato:

“È un momento complicato da cui si esce solo vincendo. Contro la Lazio ce la metteremo tutto per fare punti. Contro l’Inter abbiamo avuto due occasioni importanti nei primi 7 minuti e non abbiamo segnato, mentre loro alla prima ripartenza ci hanno fatto gol in maniera anche molto fortunata, per ora tutto ci gira contro. Abbiamo preso tre gol su tre errori, invece noi non abbiamo sfruttato ben 18 occasioni da gol.

Con la Lazio quasi un derby? Non so quanti derby ho giocato ma ne ho vinti tanti, la maggior parte. Loro stanno facendo un campionato straordinario con un ottimo allenatore, ma noi andremo li per combattere e vincere la partita. Si difende sempre in 11. Immobile sta facendo un grande campionato e sa fare gol. Andrò in campo per dare il massimo e poi faremo i conti al novantesimo. La zona Champions è lontana ma noi dobbiamo cominciare a vincere per prendere entusiasmo.

Siamo in un’annata storta, dobbiamo rialzarci e portare a casa punti. Quando mi dicono che io e Koulibaly non siamo compatibili mi fa sorridere. Danno la colpa a noi perché devono trovare un colpevole. Abbiamo fatto benissimo in Champions mentre abbiamo cominciato il campionato senza conoscerci bene. Spero torni presto perché è fondamentale.

Gattuso? È un allenatore che dà l’anima ed è molto preparato. Il suo lavoro si vede in campo. Speriamo di portare a casa i risultati che meritiamo. Non conosco bene Demme e non voglio dare giudizi, ma spero che ci possa dare equilibrio.

Le sconfitte in casa? Al San Paolo è complicato perché non entrano i tifosi che sono la nostra forza, ma anche loro hanno ragione a sentirsi frustrati dalle nostre prestazioni. Barcellona? È ancora lontano, adesso dobbiamo pensare ai prossimi impegni”.

