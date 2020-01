Kalidou Koulibaly devolve vestiti e denaro ai più poveri

Kalidou Koulibaly ha donato soldi e vestiti ad alcuni senzatetto della città.

Kalidou Koulibaly non sta vivendo la sua miglior stagione a Napoli, ma la sua assenza si è fatta sentire nel posticipo perso lunedì sera al San Paolo contro l’Inter. Il difensore è sempre nel cuore dei tifosi del Napoli, che lo apprezzano dentro e fuori dal campo. Specialmente quando il nazionale senegalese si distingue per grandi gesti di generosità. L’ultimo in ordine di tempo c’è stato nella notte di Natale, quando Koulibaly, come riportato da calciomercato.com, ha donato soldi (500 euro a testa) e vestiti ad alcuni senzatetto della città. Oltre a visitare i bambini malati in ospedale. Senza dimenticarsi di fare beneficenza anche in Senegal.

Classe 1991, Koulibaly è il calciatore più pagato del Napoli con un ingaggio da 6 milioni di euro netti all’anno. Sulle sue tracce ci sono i grandi club inglesi, guidati dalle due squadre di Manchester: City e United. A fine stagioni le parti dovranno parlarsi per fare il punto della situazione e decidere insieme il futuro. Il presidente De Laurentiis sarà davanti a un bivio: ripartire da Koulibaly per costruire su di lui la nuova squadra oppure sacrificarlo sul mercato in uscita per fare cassa e finanziare la prossima campagna acquisti? Intanto oggi è il compleanno di Gattuso che, come regalo, per ora si accontenterebbe di recuperare il leader della difesa per l’anticipo di sabato a Roma contro la Lazio.

