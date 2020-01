Club inglese sulle tracce di Mertens, superato l’Inter

Il sito francese specializzato “Le 10 Sport” pone l’attenzione sull’interessamento del Chelsea sull’attaccante azzurro Dries Mertens

Mertens potrebbe finire quindi in Premier League e tornare a giocare con Jorginho. Secondo la testata francese, il club londinese avrebbe avviato i contatti con l’entourage del belga. Non è ancora chiaro se l’operazione è da chiudere a gennaio oppure in estate. In lista ci sono anche Zaha e Sancho.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Tonelli lascia il Napoli, domani atteso per le visite mediche

UFFICIALE – Ciciretti non è più un calciatore del Napoli, ricomincia dalla Serie B

Corbo: ‘Il ciclo del Napoli è finito a Firenze”

Il Napoli riproporrà Di Lorenzo centrale, ancora out Koulibaly e Maksimovic

Kalidou Koulibaly devolve vestiti e denaro ai più poveri

Infortunio Malcuit – Il suo rientro in campo è previsto tra due mesi

Manolas: “Momento complicato, con l’Inter 18 occasioni non sfruttate! Coppia con Kou? Mi fa sorridere sentire certe cose”

Ti potrebbe interessare anche:

Attacco in Nigeria, morti tre soldati