Spalletti pronto al rinnovo con il Napoli: novità sull’ingaggio

Luciano Spalletti sarebbe pronto a rinnovare il proprio contratto con il Napoli; La Gazzetta dello Sport si sofferma sull’ingaggio.

Il rinnovo di Luciano Spalletti con il Napoli sarebbe sempre più vicino. La Gazzetta dello Sport si è concentrata sull’accordo che andrebbe a legare il tecnico di Certaldo con il club partenopeo fino al 2025.

“Spalletti otterrà un riconoscimento economico dalla società e sarà rivisto al rialzo l’ingaggio, sempre in linea con i parametri che la società si è fissata. Dovrebbe guadagnare intorno ai 3,5 milioni di euro con un aumento di circa il 25 per cento sull’ingaggio attuale. Più la possibilità di bonus legati agli obiettivi massimi di campionato e Champions. Dunque non rinnovo automatico sul vecchio contratto da 2,8 milioni netti. Spalletti non ha mai trattato sui soldi, piuttosto chiede garanzie tecniche e di programmazione, voleva sentire dalla voce del suo presidente — e c’era anche l’amministratore delegato Andrea Chiavelli alla cena — della centralità dell’allenatore in un progetto che sarà sempre una scommessa, perché è destino dei club come il Napoli, che si autofinanziano, dover cedere pezzi pregiati ai club-stato e ripartire.”

Fonte foto: Flickr.com

