Juventus, è fatta per Giuntoli: manca solo accordo con ADL

Tuttomercatoweb si concentra sul Direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, che sarebbe sempre più vicino alla Juventus.

Ecco quanto ripotato dal giornalista Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb:

“Cristiano Giuntoli e la Juventus. Le strade sono pronte ad incrociarsi È chiaro che l’iter avrà bisogno di qualche passaggio per essere completato ma in realtà è solo questione di tempo. Il percorso è più che tracciato. Resta solo da capire come verrà raggiunta un’intesa con De Laurentiis visto che c’è ancora un anno di contratto in ballo. Sicuramente non sarà semplicissimo trovare la quadratura del cerchio ma tutto fa pensare che non ci saranno particolari ostacoli. Una volta svincolato Giuntoli si siederà al tavolo con la proprietà bianconera per discutere del suo nuovo futuro. Di sicuro lascerà un’eredità molto pesante. Quello che è stato fatto in 8 anni è sotto gli occhi di tutti, con lo scudetto come perla finale. La partenza di Giuntoli è un bel problema per il Napoli ma la sensazione è che De Laurentiis abbia già in testa qualche nome. Uno di questi è Pietro Accardi, che si è messo in luce negli ultimi anni ad Empoli. È giovane, bravo, ha idee. Insomma per lui potrebbe essere il momento giusto per spiccare il grande salto..Nel caso con il presidente Corsi non ci sarebbero grosse difficoltà a salutarsi. Perchè certi treni passano poche volte e il numero uno azzurro non negherebbe una possibilità così importante al suo direttore sportivo. Sostituire Giuntoli non sarà facile per nessuno.”

Fonte foto: Flickr.com

