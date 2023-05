Napoli, Ndombelé non verrà riscattato dl Tottenham

Secondo quanto si legge dal quotidiano Il Mattino, il Napoli non riscatterà il centrocampista Tanguy Ndombele.

Tanguy Ndombele non sarà più un giocatore del Napoli a partire dalla prossima stagione. L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto sapere che il club azzurro non avrebbe intenzione di riscattare il centrocampista dal Tottenham. Il motivo avrebbe a che fare con la cifra ritenuta troppo alta. Altra motivazione: il Napoli avrebbe già altri giocatori ritenuti ormai fondamentali per il centrocampo. Stiamo parlando di Stanislav Lobotka e Zambo Anguissa: i due hanno già prolungato il loro accordo con la Società partenopea.

Di seguito quanto riportato dal noto quotidiano campano:

“Andrà via anche Ndombele che non verrà riscattato dal Tottenham (la cifra è onerosa, 28 milioni). I punti fermi del centrocampo saranno Lobotka e Anguissa (tutti e due hanno già rinnovato) ed Elmas (contratto in scadenza 2025) per il presente e il futuro.”

