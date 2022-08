Napoli-Sirigu, il portiere potrebbe essere già disponibile a Verona

Secondo il quotidiano Repubblica il portiere Salvatore Sirigu sarà presto del Napoli potrebbe essere disponibile già per la prima gara di campionato.

Il portiere Salvatore Sirigu sarebbe vicinissimo al Napoli. Nella giornata di oggi sono infatti state annunciate le visite mediche che avrebbero già avuto luogo a Villa Stuart. Mancherebbe dunque davvero poco per l’arrivo del portiere in azzurro. Il quotidiano Repubblica riporta che Sirigu potrebbe essere disponibile già il prossimo 15 agosto, giorno in cui il Napoli giocherà la prima sfida di campionato contro l’Hellas Verona.

“Il secondo sarà Salvatore Sirigu che ha raggiunto l’accordo con il Napoli. Ha rifiutato la corte del Fenerbahce proprio per vestirsi d’azzurro ed esibirsi allo stadio Maradona: lo farà perché la trattativa si è conclusa positivamente. Oggi si sottoporrà alle visite mediche a Villa Stuart per poi mettersi a disposizione di Luciano Spalletti. Sarà già disponibile lunedì al Bentegodi nell’esordio in campionato contro l’Hellas Verona. Sirigu ha l’identikit giusto: il 35enne ha esperienza e farà il vice senza particolari problemi. Firmerà un contratto annuale con opzione per la stagione successiva”.

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Narcotizza e violenta la ex, arrestato medico anestesista