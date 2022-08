Simeone al Napoli, entro pochi giorni si chiuderà la trattativa

Alfredo Pedullà riporta sul suo canale ufficiale che è quasi fatta per il trasferimento al Napoli di Giovanni Simeone.

Sembra quasi tutto pronto per l’acquisto di Giovanni Simeone da parte del Napoli. Il Cholito sembra destinato ad iniziare una nuova avventura con la maglia azzurra, proprio come egli vuole.

Ad aggiornare tutti sulle ultime circa la trattativa in corso è il giornalista Alfredo Pedullà, che sul proprio sito ufficiale fa sapere che la conclusione di ciò è proprio dietro l’angolo. L’affare dunque si chiuderà a breve, per la precisione entro 36 ore, dopo di che Giovanni Simeone potrà essere considerato a tutti gli effetti un giocatore del Napoli.

Di seguito quanto riportato:

“Andrea Petagna a un passo dal Monza. Una traccia di inizio luglio, ormai ci siamo in prestito leggermente oneroso con obbligo di riscatto, operazione poco superiore ai 15 milioni. Per la stessa cifra il Napoli libera finalmente Simeone dal Verona, chiusura prevista entro 24-36 ore. Un passaggio annunciato da settimane, adesso siamo in dirittura.”

