Calciomercato Serie A, fatta per Kostic alla Juventus

Kostic alla Juve, è fatta. L’Eintracht: “Non giocherà la Supercoppa”

La Juve sta per accogliere Filip Kostic. Dopo il pesante rovescio nell’ultima amichevole contro l’Atletico Madrid Max Allegri aveva invocato un rinforzo nell’immediato, prima del debutto in campionato contro il Sassuolo e sta per essere accontentato.

Il club bianconero ha infatti raggiunto l’accordo con l’Eintracht Francoforte per l’acquisto dell’esterno serbo, il cui arrivo a Torino potrebbe avvenire già nella giornata di martedì: Kostic infatti non partirà con i compagni per Helsinki, dove mercoledì si giocherà la Supercoppa Europea tra Real Madrid e Eintracht.