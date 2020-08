Patrik Schick passa al Bayer Leverkusen per 27 milioni

Schick va al Bayer Leverkusen, alla Roma 27 milioni

Il centravanti di proprietà della Roma, Patrik Schick continuerà la sua esperienza in Bundesliga ma con una maglia diversa. Il ceco infatti sarà un nuovo giocatore del Bayer.

Non al Lipsia, ma al Bayer Leverkusen. Il futuro di Patrik Schick sarà ancora in Bundesliga. Secondo quanto riportato dalla versione online de “Il Corriere dello Sport”, raggiunto l’accordo con la Roma che dalla cessione dell’attaccante ceco incasserà circa 27 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita: mancano soltanto gli ultimi dettagli tra le due parti per chiudere già in settimana la trattativa. Il club di Voeller ha già ultimato il trasferimento di Kai Havertz al Chelsea per circa 100 milioni ed è a un passo dal cedere anche Kevin Volland al Monaco. Per la Roma continua il mercato in uscita per dare la possibilità alla società di rivoluzionare la rosa. Continuano i contatti con il Napoli per la cessione di Under e con la Juve per Edin Dzeko

