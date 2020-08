Milik, adesso la Roma tratta con il Napoli per il conguaglio economico

Milik sempre più vicino alla Roma

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, Arek Milik si avvicina alla Roma. Il club giallorosso deve trovare l’accordo economico con il Napoli, dopo che De Laurentis ha cettato Under e Riccardi come contropartite. Ecco quanto riportato:

“Dopo l’accordo tra il suo entourage e la Roma raggiunto due giorni fa, Arkadiusz Milik ha aperto al trasferimento in giallorosso ed oggi avranno luogo nuovi contatti con la punta. Per la fumata bianca, però, andrà perfezionato l’accordo tra i club, divenuto in queste ore il problema principale. Il Napoli, infatti, oltre ai cartellini di Cengiz Under (col quale si tratta per l’ingaggio) e Riccardi, ha chiesto un conguaglio cash di 20 milioni di euro, mentre i capitolini sono disposti a spingersi fino a 8-10.”

