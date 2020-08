Venerato: “Quando Milik capirà di essere stato sedotto e abbandonato…”

Ciro Venerato affronta la situazione che coinvolge Juve, Roma e Napoli

Il giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, e intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni sul mercato del Napoli e non solo: “Dzeko ci andrebbe volentieri alla Juventus, ma il problema non è lui. Il vero problema è rappresentato dai club: Roma e Juve devono trovare l’accordo. I bianconeri se vogliono Dzeko devono sborsare i 10 mln più 2 di bonus richiesti dai capitolini. Milik? Quando Paratici dirà all’agente di Milik che la Juve non è più interessata, a quel punto capirà che è stato sedotto ed abbandonato ed inizierà a valutare la Roma. Quello che so, ad oggi, è che la Roma vuole chiudere in un certo modo Milik ed il Napoli in modo diverso. Ci vorrà tempo, altro che 48 ore! La Roma vorrebbe chiudere lo scambio offrendo Under, il giovane Riccardi e 10 milioni. Il Napoli, invece, vorrebbe solo Under e 20 milioni.”

