Top & Flop–Napoli-Lazio il migliore ed il peggiore azzurro in campo

Napoli–Lazio – Il Napoli si ferma di nuovo in campionato, ma questa volta lo fa davanti al pubblico del Maradona. La sconfitta contro la Lazio lascia l’amaro in bocca agli uomini di Luciano Spalletti, che tornano a casa senza punti. Incredibile, invece, l’altalenante cammino dei biancocelesti, che questa volta trionfano al comando di Maurizio Sarri.

Primo tempo Napoli-Lazio

Bastano soli 5 minuti per aprire il match, a farlo ci pensa la Lazio con Luis Alberto per Vecino, che crea la prima pericolosissima occasione da gol. Ci pensa però Di Lorenzo di testa a salvare i suoi compagni, deviando in calcio d’angolo. I biancocelesti si dispongono bene per quasi tutta la gara, impedendo spesso la ripartenza del Napoli. Si apre Zielinski che rischia col sinistro dalla lunga distanza, impensierendo di poco Provedel che difende prontamente la sua porta. A riportare palla verso l’area avversaria è ancora il polacco che serve Osimhen, il nigeriano a sua volta passa di tacco ad Anguissa il quale da fuori area prova il tiro che viene deviato da Milinkovic Savic e il pallone finisce in out. Suona così il campanello d’allarme per gli ospiti, che per la seconda volta rischiano di subire rete. Si fa sentire Spalletti dalla panchina, ma gli azzurri non riescono ad essere pericolosi. Dopo poco riprende ritmo la Lazio, che dopo un inizio carico di energia, ha concesso troppi spazi al Napoli. Questa volta è Felipe Anderson a catapultarsi in area avversaria, ma Meret chiude all’istante. Finisce 0-0 il primo tempo di Napoli-Lazio.

Secondo tempo Napoli-Lazio

Inizia il secondo tempo di Napoli-Lazio, con gli azzurri che provano subito ad aprire la partita con il tiro di Di Lorenzo per Osimhen, che va verso Zielinski. Il centrocampista prova il tiro di sinistro ma la palla finisce fuori. Allora ci pensa Zaccagni, che passa palla a Vecino, l’uruguaiano che calcia da fuori area ma la palla è irraggiungibile per Meret. Vantaggio per la Lazio e secondo gol stagionale per il numero 5 con la maglia biancoceleste. Reagisce rapidamente il Napoli, con Kvaratskhelia per il numero 9 azzurro, di testa prende la traversa. Non finisce qui, perché si fa trovare pronto Kim che agisce all’istante verso Provedel, ma miracolosamente riesce a proteggere la porta e salva i suoi compagni dall’1-1. I giocatori del Napoli chiedono la goal line technology o rigore. Pairetto ferma la gara, il Var interviene ma l’unica irregolarità è di Di Lorenzo che tocca con il braccio.

Non si perde d’animo Spalletti vuole giocarsela fino alla fine e pensa all’ingresso del quarto attaccante, arriva quindi il turno del ‘Cholito’ Simeone. Ennesima occasione per la Lazio su punizione, con Milinkovic Savic che sfiora il 2-0, ma il pallone sbrecca e finisce sulla traversa. Fischia Pairetto, Napoli-Lazio finisce 0-1, vittoria per i biancocelesti sotto le stelle del Maradona. Tornano a casa a bocca asciutta gli azzurri.

Top Di Lorenzo

Il capitano vede e provvede, percepisce il pericolo e si catapulta verso Meret per salvare un gol praticamente fatto. Si sacrifica per la squadra e il gesto eroico gli concede qualche complimento.

Flop Olivera

Olivera vede nero, il difensore non trova spazi per affondare e servire i suoi compagni. Serata da dimenticare per la corsia sinistra, che non trova spunto neanche con Kvaratskhelia.

Barbara Marino

