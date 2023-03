Spalletti: “Dispiaciutissimi, non più abituati a perdere: ho dato pacche a tutti”

Spalletti, l’intervista a RKKN dopo la sconfitta contro la Lazio

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dopo la sconfitta contro la Lazio:

Spalletti:

“Stasera è mancata un po’ di qualità nel palleggio. Loro chiudevano bene le vie centrali, ci hanno aperto sempre possibilità sull’esterno, noi non siamo stati bravi a trovare le giocate da queste vie esterne. C’era possibilità, nel primo tempo dovevamo cercare più roba lì in mezzo che non siamo riusciti a scavarcela. Nel secondo tempo molto meglio, c’è stata più aggressività e meno banalità nella costruzione del gioco. Quando siamo riusciti a scavare o di rinterzo o con le sponde dietro la linea dei centrocampisti, si è sbagliato poi l’imbucata sulla linea difensiva e abbiamo passato male la palla per andare a rompere la linea difensiva”.

Sul gol: “Kvara ha fatto bene, perché aveva la palla lì, si è allungato per servirla ai compagni, gli è venuta un pochino lunga, si è avventato Vecino e ha trovato quello spiraglio. Un centimetro di qua e uno di là, uno spiraglio che solo calciatori forti come lui riescono a trovare”.

Pareggio risultato più giusto? Secondo me sì, mi sembra abbastanza chiaro ed evidente che era più giusto il pari. Però noi tante volte noi siamo riusciti a portare a casa delle vittorie in partite dove probabilmente era più giusto un pareggio. Questa volta, quindi, lo accettiamo con tutta la tranquillità possibile e andiamo avanti.

L’aria che respirava nello spogliatoio? Non eravamo più abituati a perdere, quindi erano dispiaciutissimi. Mi è toccato dare pacche a tutti e dirgli bravi, perché poi non meritavano ed ho visto tantissimo impegno”

