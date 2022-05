Osimhen nel mirino della Premier League: smentita l’offerta dell’Arsenal

Sportmediaset – Osimhen nel mirino della Premier League: ma servono più di 100 milioni.

Secondo svariate indiscrezioni, nella giornata di ieri, l’Arsenal avrebbe provato ad avanzare una proposta a De Laurentiis per Osimhen. Ma a quanto pare il Napoli avrebbe smentito in merito alla faccenda:

“Sono settimane, anzi mesi, che la Premier League segue con attenzione Victor Osimhen. In particolare l’Arsenal è il club più interessato di tutti, tanto che ieri è circolata l’indiscrezione di un’offerta da 105 milioni di euro da parte dei Gunners. Ma da casa Napoli smentiscono, come riporta Il Mattino nessuna proposta ufficiale è pervenuta alla società: e c’è da credergli visto che la cifra è pericolosamente vicina a quella per cui De Laurentiis inizierebbe a ragionare su una cessione del nigeriano.

Anche se bisogna fare molta attenzione al Borussia Dortmund che perderà Haaland, preso dal Manchester City, e ha quindi liquidità per sfidare le inglesi. Insomma, tante voci che, per l’appunto, al momento restano tali: ma c’è da scommettere che con la fine dei campionati e l’inizio delle vere e proprie trattative il Napoli dovrà ragionare su un eventuale futuro se Osimhen”.

